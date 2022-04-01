Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

Работники российского IT-сегмента на территории Новосибирской области ожидают повышения заработных плат. Во многом это вызвано неустойчивостью курса зарубежной валюты применительно к российскому рублю. Об этом корреспонденту Infopro54 рассказали опрошенные эксперты отрасли.

— Однозначно изменение курсов валют, ожидаемая инфляция влияют на рост зарплат программистов, — сообщает основатель бренда «ИнфоСофт» Михаил Пясковский. — Однако зарплаты IT-специалистов растут уже давно. Курс на цифровизацию и импортозамещение стал трендом последние несколько лет. Количество вакансий растет, что не скажешь о количестве специалистов на рынке. Мы уделяем внимание аналитике рынка труда и стараемся отвечать его запросам. Мы в прошлом году поднимали зарплаты. Сейчас я ожидаю роста заработных плат не менее 10%, и это повышение уже запланировано в наших бюджетах.

Более осторожно о будущем росте зарплат сотрудников отрасли говорит директор ООО «Софтлаб-НСК» Ирина Травина.

— Это очень быстрое изменение, зарплата не меняется за месяц, — говорит собеседник издания. — Хотя сотрудники намекают, что нужно поднимать. Скорее всего, зарплаты вырастут.

129455 Напомним, что в начале недели правительство Новосибирской области анонсировало пакет мер поддержки IT-отрасли и ее работников. В частности, в отношении именно сотрудников говорилось об отсрочке службы в армии, предоставлении льготного ипотечного кредитования.

— Льготная ипотека для сотрудников российских IT-компаний позволит удержать кадры, — сообщал в докладе глава регионального Минцифры Сергей Цукарь. — В условиях участия в общей программе льготной ипотеки в 5% при участии региона возможно снижение ставки до 2%.

По мнению депутата Заксобрания области Константина Антонова, предлагаемыми правительством мерами удержать кадры в отрасли будет проблематично.

— Уехали все программисты, — заявил Антонов, выступая на сессии Заксобрания при обсуждении текущей экономической ситуации в Новосибирской области. — Почему мы это скрываем? Это катастрофа: уехали 100 тысяч человек из 200 тысяч. Они уезжают, потому что нет заказа. Они прекрасно зарабатывали, им льготные ипотеки не нужны были, им нужны совершенно другие подходы.

Напомним, что информация о готовящейся массовой миграции айтиишников за рубеж появилась еще в начале марта в публикациях «Коммерсанта» со ссылкой на ряд телеграм-каналов. Тогда же опрошенные корреспондентом участники новосибирского рынка IT-технологий данную информацию опровергли.

— Очень много компаний уехали из европейской части России, особенно те, у которых основная масса покупателей — за рубежом, — поясняет Ирина Травина. — Им стало сложно работать с этими покупателями, потому что некоторые зарубежные покупатели не хотят платить деньги в Россию, в результате встает весь бизнес. Поэтому и произошла релокация части этих компаний. А разработчикам собственных продуктов, которые отродясь жили и работали в России, в релокации нет никакого смысла. Возможно, и есть какая-то миграция на уровне отдельных работников, но мы пока ее не видим, как и не видно миграции на уровне компаний в Новосибирске.

— В большей части заявлений обратившиеся указывают, что документ необходим для использования в таких странах, как Турецкая Республика, Федеративная республика Германия, Нидерланды, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Что касается эмигрантских настроений в Новосибирской области в период с начала российской спецоперации на территории Донецкой и Луганской областей и Украины, то количество новосибирцев в целом, желающих покинуть страну, сократилось, по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, в несколько раз. Как сообщила в ответе на запрос редакции руководитель управления по делам ЗАГС Наталья Шустова, в период с 24 февраля (начало Российской спецоперации на Украине) по 30 марта, годом ранее за аналогичный период число заявлений на апостиль составило 709.

По данным сайта zarplan.com, на середину февраля средняя зарплата «программиста» в Новосибирске составляла 183,9 тыс руб, медианная — 159 тыс руб. В начале марта эксперты SuperJob прогнозировали, что к концу 2022 года средние рыночные зарплаты программистов вырастут минимум на 25%.