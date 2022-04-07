Сантехника может подорожать в полтора раза

Председатель Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игорь Георги заявил, что производство раковин и унитазов значительно осложнилось в связи с перебоями поставок импортных материалов, сообщает «Российская газета». В состав керамических изделий входит каолин — белая глина, которую российские заводы закупали на Украине. Последние события вынуждают производителей искать других поставщиков.

Каолин есть в Китае, но он обойдется в десять раз дороже украинского — гендиректор польской компании Cersanit в России Юрий Ковтун отметил, что из-за этого себестоимость сантехники увеличится на 45-50%. Он добавил, что при отлаженной логистике китайский каолин можно получать дешевле, однако он все равно будет в пять раз дороже сырья из Украины. Доставить необходимые для производства керамики компоненты из Европы в настоящее время почти невозможно, а перевозки автотранспортом обойдутся дорого. Ковтун добавил, что российские производители собираются снизить объемы производства, чтобы не останавливать оборудование из-за нехватки материалов.

Эксперты подчеркивают, что доля импортной сантехники на российском рынке была небольшой. Помимо этого, на рынке нет монополии, поэтому граждане в любом случае смогут приобрести все необходимое, но по новой цене. Небольшие компании могут прекратить работу, а ассортимент — сократиться. Георги отметил, что производители сфокусируются на продукции, которая приносит основную часть выручки, и отложат эксперименты с новинками.