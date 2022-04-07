Штрафы за безбилетный проезд в Новосибирске вырастут в 10 раз

— Сегодня штраф за безбилетный проезд в Новосибирске составляет 100 рублей. Он не менялся уже много лет. Исходя из того какие сейчас цены, 100 рублей недостаточно, чтобы подвигнуть человека платить за проезд. Мы предложили увеличить штраф до 1 тыс рублей и это предложение было поддержано депутатским корпусом, — сообщил на еженедельной пресс-конференции мэра начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев.

Глава города Анатолий Локоть отметил, что необходимость увеличения штрафа связана еще и с планами муниципалитета перевести общественный транспорт на бескондукторную систему оплаты.

— В такой ситуации роль контроля оплаты за проезд повышается. На мой взгляд, в данной ситуации также важно куда направляются собранные штрафы? В ПАТП, «Горэлектротранспорт»? Разумно отработать с финансовыми органами вопрос и «окрасить» эти деньги, чтобы они возвращались в отрасль, — сообщил мэр.

Константин Васильев пояснил, что собранные штрафы поступают в бюджет и добавил, что задача повышения штрафов за проезд не в том, чтобы население платило больше, а в том, чтобы повысить дисциплину оплаты.

Напомним, проезд в общественном транспорте Новосибирска сегодня составляет 26 рублей.

— Сейчас прорабатываем варианты усиления линейного контроля за пассажирами. ПАТП-4 заключит договор с Росгвардией, силы которой будут привлекаться для проведения контрольных проверок, — говорил Владимир Кондауров. — Дело в том, что весь новый подвижной состав оборудован датчиками пассажиропотока, и водитель может контролировать: сколько зашло пассажиров и сколько из них не оплатили проезд. У него есть тревожная кнопка, с помощью нее водитель может вызвать группу контролеров. Она прибывает и проводит проверку. В случае отказа нарушителя оплатить проезд или покинуть транспортное средство будут привлекаться силовые структуры для составления административного протокола.

В феврале на пресс-конференции начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров сообщал, что бескондукторная система оплаты будет развиваться на всех маршрутах в городе, в том числе горэлектротранспорта: троллейбусах и трамваях. Он пояснял, что. По словам Кондаурова, установка валидаторов в транспорте окупается в течение 2 месяцев за счет зарплаты кондуктора. Что касается «зайцев», то кондукторы тоже не успевают рассчитывать всех пассажиров, особенно в часы пик, либо срабатывает человеческий фактор.

Напомним, в региональном парламенте рассматривается законопроект, после принятия которого Новосибирск получит возможность самостоятельно устанавливать тариф за проезд на общественном транспорте.