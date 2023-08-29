Сапбордистка из Новосибирска едва не погибла на Обском море из-за шторма

Прогулка на сапборде едва не закончилась трагедией для жительницы Новосибирска. Сибирячка не угадала с погодой и попала в шторм.

— В августе на Новосибирском водохранилище каталась на сапе. Внезапно при возвращении к берегу начался шторм. К моему ужасу, я просто не могла сдвинуться с места, меня просто уносило на глубину! И тут неожиданно пришли на помощь сотрудники ГИМС Советского района — Цыганский Андрей и Халяпин Дмитрий. Они быстро взяли меня и мой сап на катер и доставили на берег, — написала слова благодарности на сайте МЧС России спасенная Валентина.

Инспекторам было, конечно, приятно услышать в свой адрес добрые слова.