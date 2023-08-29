Глава СК Бастрыкин взял на контроль проблемы скорой помощи в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту жалоб жителей Новосибирской области на нехватку бригад скорой помощи в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

— О ходе и предварительных результатах процессуальной проверки председателю СК России будет доложено руководителем СУ по Новосибирской области, — говорится в сообщении СК.

Напомним, местные СМИ начали распространять сведения о том, что сотрудники скорой помощи в Новосибирске заявили о массовом увольнении коллег, а также нехватке выездных бригад.

Первой на проблему отреагировала областная прокуратура. 28 августа была назначена проверка поступившей информации.

Минздрав Новосибирской области опроверг анонимные жалобы медиков, но на всякий случай тоже объявил о проверке. В ведомстве сообщили, что специалистов в городе хватает, массовых увольнений нет, а количество смертельных случаев и вовсе сократилось.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверила ГЭТ Новосибирска из-за бьющихся током троллейбусов.