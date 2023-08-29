Средняя зарплата бюджетников выросла на 15% в Новосибирской области

В Новосибирской области за 6 месяцев 2023 года средняя зарплата бюджетников выросла на 14,6%, по сравнению с прошлым годом, и составила 56 тыс. 182 рубля. До марта этого года она была 55 тыс 680 рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Больше всего денег приносит деятельность в страховании и финансах — 72 тысячи 787 рублей, а самая низкая средняя зарплата у тех, кто занимается ликвидацией загрязнений — 30 тысяч 27 рублей.

Самый высокий средний доход в Новосибирской области наблюдается в бюджетных учреждениях региона с федеральной формой собственности и составляет 65 657 рублей. В муниципальных учреждениях доход сотрудников значительно ниже — 47 875 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск находится в конце рейтинга качества жизни Numbeo.