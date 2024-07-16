Сапбордисты без весел застряли в центре Обского водохранилища Новосибирска

Три человека на сапбордах были эвакуированы на берег с акватории Обского моря. Самостоятельно доплыть они не могли из-за того, что потеряли весла.

На Обском море спасатели МАСС эвакуировали двух девушек и одного парня, которые отплыли далеко от берега и не смогли вернуться назад.

— На телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на акватории Новосибирского водохранилища дрейфуют три человека на сапбордах, — отмечается в сообщении спасателей.

Специалисты отправились на поиски и около острова Тань-Вань обнаружили пострадавших.

Оказалось, что две девушки и парень провели четыре часа на волнах, не имея возможности вернуться к берегу. Их пересадили на катер и доставили в безопасное место.

Эксперты напоминают, что для предотвращения потери вёсел на сапборде можно использовать специальный ремень для их крепления к себе. Также важно всегда иметь на себе спасательный жилет.

Ранее редакция сообщала о том, что семья в сломанной лодке ждала помощи спасателей на Обском водохранилище.