Сапбордисты без весел застряли в центре Обского водохранилища Новосибирска

Три человека на сапбордах были эвакуированы на берег с акватории Обского моря. Самостоятельно доплыть они не могли из-за того, что потеряли весла.
На Обском море спасатели МАСС эвакуировали двух девушек и одного парня, которые отплыли далеко от берега и не смогли вернуться назад.
— На телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на акватории Новосибирского водохранилища дрейфуют три человека на сапбордах, — отмечается в сообщении спасателей.
Специалисты отправились на поиски и около острова Тань-Вань обнаружили пострадавших.
Оказалось, что две девушки и парень провели четыре часа на волнах, не имея возможности вернуться к берегу. Их пересадили на катер и доставили в безопасное место.
Эксперты напоминают, что для предотвращения потери вёсел на сапборде можно использовать специальный ремень для их крепления к себе. Также важно всегда иметь на себе спасательный жилет.
Ранее редакция сообщала о том, что семья в сломанной лодке ждала помощи спасателей на Обском водохранилище.
Источник фото: Спасатели МАСС
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