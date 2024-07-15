Семья в сломанной лодке ждала помощи спасателей на Обском водохранилище

Трагедией едва не завершилось катание на лодке в Новосибирске. Семья с двумя маленькими детьми хотела насладиться водной прохладой во время сильной жары. Люди отплыли уже далеко от берега, когда заметили, что сломался мотор. Сибирячка по мобильному телефону вызвала спасателей.

Сотрудники МАСС вышли в акваторию и нашли пострадавших. Семья была отбуксирована с лодкой на берег.

Как напомнили специалисты, проверка двигателя мотора у лодки – это очень важная процедура, которая поможет обеспечить безопасность и эффективную работу на воде.

Поэтому нельзя забывать регулярно проверять и обслуживать его.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина утонул, пытаясь спасти детей в Новосибирске.