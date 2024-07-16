Автобус переехал 7-летнего велосипедиста под Новосибирском

В Черепановском районе Новосибирской области в ДТП погиб 7-летний мальчик.

Трагедия произошла вечером 15 июля. 51-летний водитель автобуса ПАЗ двигался по маршруту «Черепаново – Дорогина Заимка».

— В пути следования совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автобуса, — отмечается в сообщении МВД по Новосибирской области.

В результате под колесами оказался мальчик. С места ДТП его увезли на карете скорой помощи. Врачи искренне боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком серьезными. Ребенок умер в больнице.

Сотрудники полиции проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее редакция сообщала о том, что мотоциклист влетел в трамвай №16 в Новосибирске. В результате аварии никто не пострадал.