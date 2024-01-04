САХ сделало перерасчет за вывоз мусора жителям поселка в Новосибирской области

В Прокуратуру Маслянинского района Новосибирской области с жалобой на некачественный вывоз ТКО обратилась местная жительница. Надзорный орган провел проверку и выявил нарушения в оказании услуг МУП «Спецавтохозяйство».

— По результатам проверки региональным оператором произведен перерасчет 298 домовладениям за некачественно оказанную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов на сумму свыше 10 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что на основании постановления прокурора должностное лицо МУП «САХ» привлечено к административной ответственности по статье «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура заставила региональное отделение СФР выплатить детское пособие жительнице Новосибирска.