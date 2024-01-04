Банкет-холл Paradise за 127 млн продают в центре Новосибирска

В центре Новосибирска выставлен на продажу банкетный зал Paradise, находящийся в здании на улице Ядринцевской.

Объявление опубликовано на бесплатном сайте недвижимости.

— Интересный коммерческий объект в историческом центре Новосибирска. Престижное месторасположение, хорошая узнаваемость, высокий автомобильный и пешеходный трафик, шаговая доступность от площади Ленина. Все это делает объект идеальным для размещения успешного бизнеса, — говорится в объявлении.

Продавец отметил, что помещение двухуровневое: 3 этаж занимает 579 кв. метров, а 4-й 244,2 квадрата. Вход в зал со двора.

За банкет-холл продавец хочет получить порядка 127,7 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о продаже торгового центра с KFC Авто за 230 миллионов рублей.