Саженцы кедра раздадут бесплатно 10 000 новосибирцам

Уже несколько лет новосибирские депутаты радуют сибиряков возможностью украсить свои дворы и дачные участки кедрами и елочками. Внести свой вклад в озеленение региона можно совершенно бесплатно. На первом этапе раздачи нужно подписаться в социальных сетях на Романа Яковлева, отправить заявку в личном сообщении и сделать репост записи с его страницы.
― Выдача более 10000 саженцев кедра и елочек будет проведена среди моих подписчиков в соцсетях, ― сообщил депутат.
Срок приёма заявок первого этапа ― до 15 мая 2024 года.
В комментариях под постом жители региона поделились своим прошлым опытом участия в этой акции и попросили благотворителей сделать работу над ошибками.
― Я не хочу нагнетать, но в прошлом году, когда раздавали в парке Кирова, какие-то ушлые людишки выносили саженцы целыми лентовскими пакетами, штук по 20-30. Явно это делалось не для того, чтобы у себя на участке посадить, а для того, чтобы продать. По итогу добросовестным людям не хватило. Ограничьте количество саженцев в одни руки! ― написал Егор Какоулин.
― В прошлом году высадили 20 ваших кедров. Прижились все! Единственный минус, на раздаче было столько народу, что саженцев нам не досталось. Мы их купили за три тысячи рублей у «предпринимателей», которым досталось. Торговали там же, не отходя от раздачи, ― сообщила Ольга Кривенцова.
Роман Яковлев пообещал, что учтет эти неприятные моменты. Теперь заявки собираются через социальные сети, создаётся реестр и выдача будет проходить через депутатские приёмные.
Источник фото: страница в ВКонтакте Романа Яковлева.
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