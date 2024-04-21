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Саженцы кедра раздадут бесплатно 10 000 новосибирцам

  • 21/04/2024, 09:36
Автор: Алёна Пятенок
Саженцы кедра раздадут бесплатно 10 0000 новосибирцев
Акцию проводят депутаты Роман Яковлев и Александр Бурмистров.

Уже несколько лет новосибирские депутаты радуют сибиряков возможностью украсить свои дворы и дачные участки кедрами и елочками. Внести свой вклад в озеленение региона можно совершенно бесплатно. На первом этапе раздачи нужно подписаться в социальных сетях на Романа Яковлева, отправить заявку в личном сообщении и сделать репост записи с его страницы.

― Выдача более 10000 саженцев кедра и елочек будет проведена среди моих подписчиков в соцсетях, ― сообщил депутат.

Срок приёма заявок первого этапа ― до 15 мая 2024 года.

В комментариях под постом жители региона поделились своим прошлым опытом участия в этой акции и попросили благотворителей сделать работу над ошибками.

― Я не хочу нагнетать, но в прошлом году, когда раздавали в парке Кирова, какие-то ушлые людишки выносили саженцы целыми лентовскими пакетами, штук по 20-30. Явно это делалось не для того, чтобы у себя на участке посадить, а для того, чтобы продать. По итогу добросовестным людям не хватило. Ограничьте количество саженцев в одни руки! ― написал Егор Какоулин.

― В прошлом году высадили 20 ваших кедров. Прижились все! Единственный минус, на раздаче было столько народу, что саженцев нам не досталось. Мы их купили за три тысячи рублей у «предпринимателей», которым досталось. Торговали там же, не отходя от раздачи, ― сообщила Ольга Кривенцова.

Роман Яковлев пообещал, что учтет эти неприятные моменты. Теперь заявки собираются через социальные сети, создаётся реестр и выдача будет проходить через депутатские приёмные.

Источник фото: страница в ВКонтакте Романа Яковлева.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : саженцы Роман Яковлев кедр ель Бесплатная раздача


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