Депутаты Заксобрния получат предупреждение за декларации о доходах

На апрельскую сессию регионального парламента вынесено решение комиссии по депутатской этике в отношении четырех депутатов. После проверки деклараций о доходах выяснилось, что депутаты предоставили неполные или недостоверные сведения.
Речь идет о Дарье Карасевой, Александре Козлове, Юрии Кошкине и Елене Спасских.
Согласно постановлению, комиссия предлагает вынести депутатам предупреждение.
Напомним, с 2022 года была остановлена публикация деклараций депутатов. Последняя опубликованная информация была о доходах за 2021 год.
Ранее редакция рассказывала о том сколько зарабатывают руководители муниципальных предприятий Новосибирска.
Фото с сайта Законодательного собрания Новосибирской области, автор: пресс-служба.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru