Депутаты Заксобрния получат предупреждение за декларации о доходах

На апрельскую сессию регионального парламента вынесено решение комиссии по депутатской этике в отношении четырех депутатов. После проверки деклараций о доходах выяснилось, что депутаты предоставили неполные или недостоверные сведения.

Речь идет о Дарье Карасевой, Александре Козлове, Юрии Кошкине и Елене Спасских.

Согласно постановлению, комиссия предлагает вынести депутатам предупреждение.

Напомним, с 2022 года была остановлена публикация деклараций депутатов. Последняя опубликованная информация была о доходах за 2021 год.

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