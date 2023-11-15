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Сбер: долгосрочное кредитование сибирских аграриев увеличилось более чем в два раза

  • 15/11/2023, 11:06

Аналитики Сбера в Сибири отметили рост популярности долгосрочных инвестиционных кредитов для агропромышленных предприятий и снижение доли краткосрочного финансирования.
Благодаря доступу к длинным деньгам, аграрии могут приобретать или совершенствовать оборудование, ремонтировать и строить помещения и иным образом развивать свое дело. ССбер: долгосрочное кредитование сибирских аграриев увеличилось более чем в два раза начала 2023-го года представители агробизнеса уже получили свыше 4,5 млрд рублей, в то время как за весь прошлый год сумма составляла лишь 1,9 млрд рублей.
Доля краткосрочного кредитования, наоборот, снизилась. Это говорит о том, что агропроизводители региона смотрят в будущее и сейчас готовы вкладывать в развитие и модернизацию своих производственных мощностей.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Поддержка агропромышленного комплекса Сибири, вклад которого в продовольственную безопасность страны сложно переоценить, является одним из важнейших направлений нашей работы. Сбер, используя все меры господдержки, предоставляет кредитные средства на развитие всех основных отраслей сельского хозяйства без ограничений по сумме инвестиционного финансирования».

Фото freepik.com/author/aleksandarlittlewolf

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер кредиты банки


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