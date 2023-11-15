Сбер: долгосрочное кредитование сибирских аграриев увеличилось более чем в два раза

начала 2023-го года представители агробизнеса уже получили свыше 4,5 млрд рублей, в то время как за весь прошлый год сумма составляла лишь 1,9 млрд рублей. Благодаря доступу к длинным деньгам, аграрии могут приобретать или совершенствовать оборудование, ремонтировать и строить помещения и иным образом развивать свое дело. Сначала 2023-го года представители агробизнеса уже получили свыше 4,5 млрд рублей, в то время как за весь прошлый год сумма составляла лишь 1,9 млрд рублей.

Доля краткосрочного кредитования, наоборот, снизилась. Это говорит о том, что агропроизводители региона смотрят в будущее и сейчас готовы вкладывать в развитие и модернизацию своих производственных мощностей.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: