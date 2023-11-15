Юрий Чеботарев из Новосибирска примет участие в полете на Луну

Старший научный сотрудник из Новосибирска Юрий Чеботарев утвержден командиром экспериментального экипажа IV этапа проекта SIRIUS, сообщили в «Роскосмосе». Это изоляционный эксперимент, который воспроизводит основные характеристики перспективной межпланетной экспедиции. Экипаж будет изолирован на год в герметичном объекте с искусственной средой обитания. Эксперимент стартовал 14 ноября.

Кроме Юрия Чеботарева в состав экипажа вошли Анжелика Парфенова (Россия) — бортинженер, Ксения Орлова (Россия, резидент государства Асгардия) — врач экипажа; Ольга Мастицкая (Беларусь) — исследователь, Ксения Шишенина (Россия) — исследователь и Рустам Зарипов (Россия) — исследователь.

В сценарий эксперимента SIRIUS-23 включено моделирование лунной миссии, предусматривающей стыковки с грузовыми транспортными кораблями, облёт спутника с поиском места посадки, многократную высадку четырех членов экипажа на лунную поверхность, а также дистанционное управление ровером.

За год будут смоделированы классические неблагоприятные факторы космического полета и нештатные ситуации в соответствии с опытом МКС.

В Роскосмосе уточнили, что для имитации напланетной деятельности используются разработанные в Институте медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН) специальные тренажёры и комплекс виртуальной реальности, позволяющий моделировать широкий круг условий выполнения профессиональной деятельности (включая нештатные ситуации). Информация взята с портала «Научная Россия»

Юрий Чеботарев родился в Новосибирске. Закончил Новосибирский государственный технический университет по специальности автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении и Московский финансово-юридический университет (финансы и кредит). С 2014 года занимается подготовкой космических экипажей. В 2022 году стал старшим научным сотрудником в Центре подготовки космонавтов (ЦПК им. Гагарина). Принимал участие в постановке и сопровождении эксперимента «Космическая робототехника» в рамках проекта SIRIUS-21. Тогда перед участниками эксперимента стояла задача, например, в условиях экспедиции на Луну погрузить несколько камней в бункер, до которых необходимо добраться на планетоходе. По результатам исследования были получены статистические данные о показателях выполнения заданий, выявлена динамика обучаемости испытателей, отработана методика подготовки испытателей в дистанционном режиме работы.

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