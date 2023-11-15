Прокуратура наказала 5 чиновников мэрии Новосибирска

Пять чиновников мэрии Новосибирска привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения в рассмотрении обращений граждан. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Ведомство проверило исполнение мэрией рассмотрения обращений граждан.

— Сотрудниками мэрии доводы граждан зачастую остаются без внимания, ответы им даются неполные, а сроки рассмотрения обращений не всегда соблюдаются, — говорится в сообщении.

В связи с этим прокурор внес мэру Новосибирска Анатолию Локтю представление.

Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

По данным источника редакции Infopro54, одной из привлеченных оказалась замначальника департамента ЖКХ Наталья Коженкова.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура добилась жилья для многодетной семьи в Новосибирске.