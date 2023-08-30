Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА

Приглашают мужчин в возрасте от 18 до 30 с предварительным обучением по данной специальности (1,5 мес.) с последующим заключением контрактов с Министерством Обороны на 6 месяцев и направлением в зону боевых действий.

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Ранее редакция сообщала о том, что ГК «Расцветай» анонсировала создание отряда операторов БПЛА-камикадзе для нужд фронта.