Сбер и компания «СДС-Уголь» заключили соглашение в сфере ESG

Сбер и АО ХК «СДС-Уголь» в рамках Российской энергетической недели заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Документ подписали вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Сбербанка Ольга Харламова и генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

— Сбер уже заключил ряд соглашений о сотрудничестве в сфере ESG с ведущими российскими компаниями, и мы рады сообщить еще об одном — с компаний «СДС-Уголь», одним из крупнейших экспортеров угля в России, прокомментировала Ольга Харламова, вице-президент Сбербанка, директор Департамента ключевых клиентов.

В рамках соглашения стороны намереваются сотрудничать по следующим направлениям: выявление экологических рисков, повышение качества управления и снижение ESG-рисков, применение наилучших технологий для снижения негативного воздействия на окружающую среду, улучшение процессов управления природоохранной деятельностью предприятия, увеличения рационального водопотребления, увеличение доли отходов, направленных на утилизацию, реализация принципов экономики замкнутого цикла, улучшение качества жизни жителей региона через реализацию соцпроектов и т. д.

Сбер и АО ХК «СДС-Уголь» также планируют повышать информированность бизнес-сообщества о методах контроля экологических показателей при реализации инвестиционных проектов, лучших практиках в области ESG-трансформации и использовании современных технологий.