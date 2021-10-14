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Работодатели будут платить штраф за непривитых сотрудников

  • 14/10/2021, 14:00
Автор:
Новости Новосибирска
Проверки начнутся с 23 ноября.

В Новосибирской области началась обязательная вакцинация граждан. Можно ли отказаться от принудительной прививки?

Как рассказала на брифинге заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать санитарные правила и постановления главных санитарных врачей. У граждан, согласно 157-ФЗ, есть право отказаться от проведения профилактической прививки. При этом в постановлении главного санитарного врача области указан список сфер деятельности, сотрудники которых обязаны вакцинироваться, если хотят работать.

Контролировать выполнение постановления надзорные органы будут через мероприятия, определенные законодательством. Тех работодателей, сотрудники которых откажутся прививаться, ждут огромные штрафы.

— Здесь будет действовать статья 6.3 КоАП РФ часть 2 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Должностные лица и индивидуальные предприниматели за нарушение получат штраф от 50 тысяч рублей, юридические лица — от 200 тысяч рублей. Проверки начнутся уже с 23 ноября, — пояснила замглавы Роспотребнадзора по Новосибирской области.

К 21 ноября предстоит вакцинировать первым компонентом более 270 тысяч человек, запасов вакцин более чем достаточно — на складах свыше 400 тысяч доз.

— Более 772 тысяч человек уже привиты первым компонентом, закончили полный курс более 724 тысяч жителей региона. В остатке — 400647 доз вакцины. Этого хватит для иммунизации тех категорий, которые попадают под постановление. На сегодняшний день у нас для вакцинации есть все возможности. Чтобы исполнить постановление, необходимо выйти на уровень вакцинации 10 тысяч человек в сутки, — рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Хальзов также добавил, в регионе работают 93 стационарных пункта вакцинации, 28 мобильных пунктов, развернутых в местных ТЦ, и 97 медицинских бригад, готовых сегодня выезжать на производства и в организации для проведения прививочной компании.

В регионе сохраняется повышенная эпидемиологическая активность среди школьников. Помимо закрытия классов на карантин из-за коронавируса, школьников уже в сентябре начали переводить на удаленку в связи с массовыми случаями ОРВИ. Кстати, в Москве уже запустили проект по экспресс-тестированию на коронавирус среди школьников.

Как заявил Константин Хальзов, Новосибирская область пока такие тесты вводить не планирует, а также проводить прививочную кампанию в этой категории граждан.

Напомним, с 12 октября в Новосибирской области началась обязательная вакцинация работников сферы услуг и госслужащих. С 25 октября в регионе планировалось ввести систему контроля вакцинированных через QR-коды. Сегодня срок ее введения сдвинули на 8 ноября в связи с обращениями потенциальных участников указанных мероприятий — чтобы они успели пройти вакцинацию

По данным оперативного штаба, на утро 14 октября в регионе зарегистрированы 208 новых случаев коронавируса, в том числе у 5866 детей. За сутки выздоровели 122 пациента, скончались 13 пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 3162 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2566 пациентов, в том числе 53 ребенка. В отделениях реанимации находятся 280 человек. На ИВЛ — 42 пациента. Всего в Новосибирской области сделаны 2605378 тестов на коронавирус.

QR-код можно получить на портале Госуслуг в своем личном кабинете. При возникновении любых вопросов с получением QR-кода можно обращаться на горячую линию по номеру 122.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : штрафы за отказ от прививки прививка вакцинация COVID-19


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