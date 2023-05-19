В Новосибирске началось восстановление мотодрома

В Новосибирске стартовал проект «Стадион за три дня: меняем мотодром ДОСААФ». Мотодром является крупнейшим объектом, где выросло не одно поколение спортсменов и болельщиков, сообщается на официальной странице регионального парламента в ВКонтакте. Проект рассчитан на три дня, с 19 по 21 мая. Отмечается, что ежедневно порядка 500 человек будут участвовать в его реализации. Речь идет о мотодроме автошколы Кировского спортивно-технического клуба Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России.

По словам Валерия Ильенко, депутата Законодательного Собрания Новосибирской области, на восстановление мотодрома выделили порядка 7-8 миллионов рублей.

— Что самое главное — обсуждая проблему в течение нескольких месяцев, мы ни от кого не услышали отказа. Что нужно было — материалами, финансами все помогали. Так что в отношении материальной подготовки — у нас все есть. Теперь остались только работы. За три дня, я убежден, все запланированное будет сделано, — отметил Валерий Ильенко.

Депутат подчеркнул, что все запланированное на три дня — это только первый шаг.

— В отношении объекта нужно принимать более глобальные решения. Может быть, стадион, который сейчас принадлежит ДОСААФ, должен быть выкуплен или передан области. Будем решать, — заключил депутат.

— У нас уже 10 лет не могут построить спортивно-технический комплекс под ТЭЦ-5, где есть 114 га. Участок стоит несколько миллиардов рублей. Он мог бы стать украшением Новосибирска. К сожалению, Новосибирск отстает от Красноярска и других городов европейской части России в плане обеспеченности инфраструктурой для занятий техническими военно-прикладными видами спорта. С точки зрения власти, я бы системно поставил вопрос о наличии инфраструктуры в Новосибирске и области. Сейчас, как говорит Пригожин, в Новосибирск идет имитация бурной деятельности, — комментирует Владимир Кириллов.

Стоит отметить, не все настроены так оптимистично о перспективах кировского мотодрома. Владимир Кириллов, новосибирский общественник и блогер, напоминает, что в Новосибирске имеется площадка для строительства современного мотодрома около ТЭЦ-5.

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