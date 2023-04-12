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Сбер и Правительство Новосибирской области внедряют карту жителя региона

  • 12/04/2023, 15:12
Сбербанк помогает развить и внедрить «Карту жителя Новосибирской области» - презентация проекта прошла накануне на совещании с губернатором региона Андреем Травниковым.

СберРазработкой программного обеспечения, ядра и деталей цифровой карты занимается АО «Расчетные решения», входящее в группу компаний Сбер. Кроме того, специалисты Сбера возьмут на себя тестирование и ресурсное продвижение нового сервиса.

«Карта жителя Новосибирской области» представит собой единую цифровую платформу, объединяющую сервисы и документы – паспорт, водительское удостоверение, банковская карта, социальные льготы и др. Кроме того, наполнение карты может быть разработано индивидуально для каждого клиента благодаря интеграции с рядом государственных информационных систем.

Запуск «карты жителя Новосибирской области» планируется до конца 2023-го года

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Новосибирское отделение Сбера постоянно интегрируется в проекты развития Новосибирской области, в том числе и в части цифровизации. Еще одним важным шагом в этом направлении является помощь в создании и реализации единой цифровой карты жителя – уникального в своем роде инструмента, способного в несколько раз упростить жизнь новосибирцев, собирая все нужные для повседневной жизни ресурсы воедино».

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

«Это, с одной стороны, завершение большой работы, которую мы проводили в последние годы, с другой стороны, старт не менее крупной работы, которая нам предстоит. Мы изучали опыт подобных проектов в других субъектах нашей страны, и смогли создать особенную, уникальную концепцию, и разработали заново вместе с партнерами новую архитектуру и подход».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Сбер правительство Новосибирской области Карта жителя Новосибирской области


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