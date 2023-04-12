Конференция «Бизнес24»

Лучшие спикеры, самые актуальные темы, полезные знакомства — все это ждет вас 20 апреля на “Бизнес24”.

«Бизнес24» — это мероприятие для предпринимателей и бизнес-сообщества, которое собирает лучших экспертов и спикеров, чтобы обсудить актуальные темы в мире бизнеса.

На стремительно приближающейся конференции будут затронуты темы маркетинга и продаж, аудита, управления задачами в Битрикс24, экономической реальности малого и среднего бизнеса и топ-трендов в работе с клиентами.

Ждем вас 20 апреля в 13:30 в центре “Мой Бизнес” или онлайн с подключением к видеоконференции.

О чем предстоящая встреча?

Директор ITConstruct, Роман Петров , проведет мастер-класс по сервису “Задачи и проекты” Битрикс24 — расскажет, чем он помогает и руководителю, и сотруднику, на примерах покажет правильную постановку задач и докажет, что этот блок зря недооценивают.

, проведет мастер-класс по сервису “Задачи и проекты” Битрикс24 — расскажет, чем он помогает и руководителю, и сотруднику, на примерах покажет правильную постановку задач и докажет, что этот блок зря недооценивают. Бизнес-коуч ICF, генеральный директор компании «Калиар», экс-директор МТС — и все это в одном лице Марины Фещенко — расскажет, как правильно выстроить стратегию бизнеса, начать действовать и зарядить всю команду на реализацию супер-целей компании.

— расскажет, как правильно выстроить стратегию бизнеса, начать действовать и зарядить всю команду на реализацию супер-целей компании. Евангелист «Битрикс24» Михаил Беляев поделится координатами, где искать новые точки для роста бизнеса, раскроет принципы сохранения высоких продаж в любых условиях и познакомит всех присутствующих с топом трендов в работе с клиентами, которые сегодня обеспечивают прибыль.

поделится координатами, где искать новые точки для роста бизнеса, раскроет принципы сохранения высоких продаж в любых условиях и познакомит всех присутствующих с топом трендов в работе с клиентами, которые сегодня обеспечивают прибыль. Бизнес-тренер, создатель маркетингового агентства SibMarketingLab Мария Гаранина расскажет об экономическая реальности малого и среднего бизнеса в 2023 году, о том, какие трансформации принес ушедший год и какие инструменты маркетинга и продаж будут работать в текущем.

Каким бы высококлассным специалистом Вы ни были, важно повышать свою квалификацию и оставаться в курсе последних тенденций и новых методик своей отрасли.

Приходите и приводите коллег, вступайте на тропу автоматизации бизнеса и продаж, а мы расскажем, как!

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