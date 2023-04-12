Срок обращения физлиц и предпринимателей за кредитными каникулами продлен до конца года

Согласно действующему законодательству, в период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, ИП и субъекты МСП могли обратиться к своему кредитору за кредитными каникулами по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Теперь предельный срок обращения таких заемщиков за кредитными каникулами продлен по 31 декабря 2023 года, передают РИА Новости.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в дальнейшем Госдума будет работать над «вечным» законом и пытаться принять его до конца весенней сессии, в крайнем случае, в осеннюю сессию.

Напомним, что законопроект, закрепляющий на постоянной основе право граждан на каникулы по потребительским кредитам, Госдума приняла в первом чтении зимой прошлого года. Предоставляются они на период до полугода.

Позже данную меру пролонгировали по 31 марта 2023 года, причем право на льготный период получили также граждане и субъекты МСП, работающие в отраслях, наиболее пострадавших от международных санкций.

По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты, население, а также малый и средний бизнес с весны прошлого года воспользовались кредитными каникулами почти на два трлн рублей.

— При этом эффективность кредитных каникул как инструмента поддержки весьма высокая, — отметил он.

По данным ЦБ, порядка 80-85% заемщиков, а по некоторым видам кредитов — 75% и выше, после завершения каникул возвращаются в нормальный график платежей.

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