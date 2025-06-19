Сбер и «Сибагро» объединяют усилия в сфере искусственного интеллекта и IT

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк и агрохолдинг «Сибагро» (АО «Сибирская Аграрная Группа») договорились о стратегическом партнерстве в областях искусственного интеллекта и информационных технологий. Документ, закрепляющий намерения сторон, подписали Дмитрий Солнцев, возглавляющий Сибирский банк Сбера, и Сергей Ильиных, генеральный директор «Сибагро».

Ключевой задачей соглашения является содействие переходу «Сибагро» на российское программное обеспечение. Кроме того, соглашение предусматривает консультации в сфере информационных технологий, организацию образовательных программ, включая обучение в Корпоративном университете банка, по передовым технологиям.

Партнерство также предполагает совместную работу над научно-исследовательскими инициативами и проектами, направленными на поиск и внедрение инновационных решений. Основная задача – оптимизация деятельности обеих компаний.

Дмитрий Солнцев подчеркнул:

— В современных условиях цифровая трансформация – это не просто следование моде, а необходимый фактор роста и укрепления конкурентоспособности. Мы признательны компании «Сибагро» за выбор нашего банка в качестве партнера в области цифрового развития. Уверен, наше сотрудничество даст новый толчок развитию аграрного сектора Сибири.

Сергей Ильиных отметил: