Продажу алкоголя ограничат в Новосибирске в День города

В Новосибирске на День города в 2025 году ограничат продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре. Запрет коснётся 11 территорий, говорится в проекте распоряжения мэра Максима Кудрявцева. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Ограничения будут действовать в парках «Берёзовая роща» и имени Кирова, а также в Первомайском сквере. Кроме того, запрет распространится на участок улицы Восход от Речного вокзала до площади Пименова и в центре города от улицы Максима Горького до улицы Достоевского.

— Организовать торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре. Завершить работу летних кафе (площадок, веранд) не позднее 23.00 час, — говорится в постановлении.

Напомним, День города в этом году Новосибирск будет отмечать 28-29 июня.

Ранее редакция сообщала о том, что на День города в Новосибирске перекроют улицы и станции метро. По традиции, с 28 июня улица Ленина — от площади Ленина до Советской — станет пешеходной.