Тендер на монтаж системы безопасности в парке «Каменка» в Новосибирске не состоялся

В Новосибирске объявлен повторно аукцион по монтажу комплекса технических систем безопасности в парке «Каменка» в Дзержинском районе Новосибирска. Первый был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, победителю необходимо установить систему видеонаблюдения, смонтировать автоматические извещатели пожарной сигнализации и громкоговорители или звуковые колонки.

Работы необходимо закончить в течение трех месяцев с момента заключения контракта.

Начальная цена контракта не изменилась и составляет 34,388 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска на 2025 год.

Напомним, парк «Каменка» расположен в пойме одноименной реки. Основная идея парка — формирование ландшафтно-прогулочной территории, затопляемой в весеннее половодье. В 2018 год проект был включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», инициированный президентом России. Парк планировалось построить к октябрю 2023 года. Однако в конце 2023 года стало известно, что стоимость первого этапа его благоустройства выросла на 30% (с 299 млн рублей до 384,5 млн рублей). В 2024 году мэрия расторгла с подрядчиком договор.

В конце апреля 2025 года заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Алексей Нефедов сообщал, что готовность объекта составляет 70%.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске определили подрядчика по скверу Демакова с четвертой попытки.