Лестницу к вокзалу «Новосибирск-Южный» отремонтируют в 2025 году

Аварийную лестницу к вокзалу «Новосибирск-Южный» планируют капитально отремонтировать к 2025 году.
Лестница находится по адресу Большевистская, 175/6. Стоимость контракта – 1,1 млн рублей.
На госзакупках говорится, что подпорную стенку и лестницу начнут ремонтировать не раньше 2025 года. Стоит отметить, что спуск уже несколько лет закрыт для пешеходов.
Подрядчик будет определен 5 апреля 2024 года.
Проект ремонта подпорной стенки и лестницы со всеми заключениями госэкспертизы подготовят только к декабрю этого года.
Ранее редакция сообщала о том, что закончен ремонт знаменитой лестницы у Речного вокзала в Новосибирске.
Фото: Freepik — gpointstudio
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru