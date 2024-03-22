Лестницу к вокзалу «Новосибирск-Южный» отремонтируют в 2025 году

Аварийную лестницу к вокзалу «Новосибирск-Южный» планируют капитально отремонтировать к 2025 году.

Лестница находится по адресу Большевистская, 175/6. Стоимость контракта – 1,1 млн рублей.

На госзакупках говорится, что подпорную стенку и лестницу начнут ремонтировать не раньше 2025 года. Стоит отметить, что спуск уже несколько лет закрыт для пешеходов.

Подрядчик будет определен 5 апреля 2024 года.

Проект ремонта подпорной стенки и лестницы со всеми заключениями госэкспертизы подготовят только к декабрю этого года.

Ранее редакция сообщала о том, что закончен ремонт знаменитой лестницы у Речного вокзала в Новосибирске.