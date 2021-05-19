Сбер назвал технологии будущего

Об этом топ-менеджер заявил в интервью РИА Новости в преддверии технологической конференции Сбера SmartDev.

«Первая технология – облачная, она уже существует, но российский рынок пока отстает от ее применения, по сравнению с азиатским, европейским и американским рынками. Здесь вопрос не в наличии технологии, а в скепсисе. Мы сейчас как раз находимся на этой стадии. Массовое её внедрение радикально изменит экономику», — заявил Рафаловский.

Вице-президент Сбера также отметил, что несмотря на быстрый рост облачного бизнеса в России, уровень его проникновения пока остается довольно низким: по разным оценкам, лишь 15-30% российских компаний использует эту технологию в существенном объеме в своей работе.