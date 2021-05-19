Новый проект бизнес-инкубатора Академпарка — сервис по выявлению аварийных ситуаций инженерных сетей

Отопление – одна из наиболее энергозатратных систем любого здания и большинства промышленных предприятий. Аварии инженерных сетей также накладывают дополнительные расходы. Чтобы предупредить такие ситуации, команда проекта Shtuka разработала сервис, который в онлайн-режиме отслеживает состояние систем отопления, что несет огромный экономический эффект бюджетным учреждениям. Компания успешно прошла весенний бизнес-ускоритель А:СТАРТ и стала резидентом Академпарка.

Компания «Экотерм» под руководством Виталия Кочева более семи лет занимается установкой и обслуживанием систем погодозависимого регулирования в жилых домах и муниципальных учреждениях. Нередко в процессе обслуживания специалисты сталкивались с различными аварийными ситуациями: прорыв отопления, аварии в системе водоснабжения и даже затопление канализацией.

— Однажды мы боролись с потопом подвала в школе, где располагался пищевой комбинат и обеденный зал для учеников. Естественно, последствия для учреждения были плачевными. Мы поняли, что неплохо бы иметь в арсенале такую систему, которая предупреждает аварии и оповещает о произошедшем событии ответственных сотрудников. Так, наша компания начала работать над проектом Shtuka, – вспоминает Виталий Кочев.

Специалисты разработали специальные датчики, которые контролируют такие физические величины как давление, температура, скорость потока в системах отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации. Датчик подключен к сервису через интернет, обновляя показания каждые пять минут. Как только параметры выходят за пределы, формируется сигнал аварии и оповещает о произошедшем событии обслуживающий персонал и ответственных лиц. Всю историю изменений состояния системы можно увидеть на сайте или через приложение iOS и Android.

Руководство отдела образования поддержало инициативу: компания смонтировала и протестировала систему в одной из школ Новосибирска. Опыт оказался настолько удачным, что системы были растиражированы по другим образовательным учреждениям.

Кроме того, «Экотерм» договорился о сотрудничестве с кафедрой тепловых электрических станций НГТУ и лицеем НГТУ. Компания планирует демонстрировать ученикам и студентам готовые системы, с которыми связана их профессия в будущем, и на их основе помогать создавать практические лабораторные работы.

На весенний бизнес-ускоритель Виталий пришел по совету действующего резидента Академпарка Вячеслава Гергерта, который также входит в основной состав команды и оказывает менторскую помощь.