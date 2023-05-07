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Аферисты стали все чаще продавать «горящие» туры

  • 07/05/2023, 10:00
финансовые мошенники
Как не попасть на удочку мошенников и сохранить свои финансы в безопасности, рассказывает эксперт.

В канун длинных майских праздников активизировались мошенники, которые, используя фишинговые ресурсы, размещают рекламу, где предлагают купить «горящие» туры и авиабилеты или забронировать гостиницы. Однако вместо оформленного путешествия клиенты оказываются жертвами лже-турагентов.

Схема действует следующим образом. Для привлечения клиентов злоумышленники размещают в интернете рекламный баннер с предложением организовать майский отдых по сниженным ценам. Пользователь должен перейти на страницу с описанием услуг и их последующей оплатой. При этом будущий путешественник уже находится на фишинговом ресурсе, где вводит свои персональные данные, логин или пароль из смс, которые позволяют мошенникам получить доступ к его аккаунтам и банковским счетам.

По словам Дмитрия Романова, начальника отдела качества и безопасности департамента цифрового бизнеса ВТБ, злоумышленники понимают, что внимание пользователей может снижаться, поэтому активно продвигают свои ресурсы в период праздников.

— В этом году мы фиксируем рост применения подобных схем. С января по апрель ВТБ выявил и направил на блокировку порядка 4,5 тыс. различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях или каналах, «мимикрирующих» в том числе под бренд банка и иные организации. Это в 1,5 раза больше, чем за четыре месяца прошлого года, — отметил он.

Чтобы сохранить денежные средства в безопасности, ВТБ напоминает клиентам о необходимости соблюдения простых правил:

  • Тщательно проверяйте сообщения в мессенджерах и соцсетях, особенно если они кажутся вам подозрительными, не переходите по ссылкам из сообщений.
  • Внимательно читайте текст СМС с кодом подтверждения — он должен совпадать с той транзакцией, которую вы совершаете.
  • Никогда не передавайте информацию из СМС неизвестным лицам, не позволяйте установить им новое приложение или обновить систему.
  • Настройте лимиты на операции в банковском приложении, используйте на своем устройстве антивирус и определитель номера.
  • Не отвечайте на звонки или сообщения с незнакомых номеров. При любых сомнениях сразу прекращайте разговор, переписку и самостоятельно обращайтесь напрямую в свой банк.

Ранее редакция сообщала, что мошенники придумали новую схему обмана.

Фото: freepik.com — jcomp

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Рубрики : Финансы Общество Право&Порядок Банки

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансовые мошенники ВТБ


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