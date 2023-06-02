Сбер поздравил сибиряков с Днем защиты детей

Одной из самых ярких и массовых акций стала «Коробка храбрости»: сотрудники банка вручили коробки с подарками для пациентов детских больниц и воспитанников специальных учреждений. Наборы с игрушками, книжками и канцелярией достались более чем 50-ти ребятам, проходящим лечение в разных медицинских учреждениях. Сотрудники банка организовали также благотворительную распродажу «Добрая детская полка»: все вырученные средства пошли на организацию праздников в подшефных детских учреждениях.

Кроме того, в разных городах Сибири прошли детские праздники, организованные волонтерами-сотрудниками Сбера. Например, в Новосибирске была организована экскурсия для детей по отделению банка, в Омске прошел мастер-класс по созданию картин из переработанного праздника, а в Томске банк выступил организатором и партнером Фестиваля детства – большого праздника, который объединил около 2000 юных участников.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: