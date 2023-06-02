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Сбер поздравил сибиряков с Днем защиты детей

  • 02/06/2023, 15:57
Сбербанк провел детские праздничные мероприятия во всех регионах присутствия Сибирского банка.

Сбер поздравил сибиряков с Днем защиты детейОдной из самых ярких и массовых акций стала «Коробка храбрости»: сотрудники банка вручили коробки с подарками для пациентов детских больниц и воспитанников специальных учреждений. Наборы с игрушками, книжками и канцелярией достались более чем 50-ти ребятам, проходящим лечение в разных медицинских учреждениях. Сотрудники банка организовали также благотворительную распродажу «Добрая детская полка»: все вырученные средства пошли на организацию праздников в подшефных детских учреждениях.

Кроме того, в разных городах Сибири прошли детские праздники, организованные волонтерами-сотрудниками Сбера. Например, в Новосибирске была организована экскурсия для детей по отделению банка, в Омске прошел мастер-класс по созданию картин из переработанного праздника, а в Томске банк выступил организатором и партнером Фестиваля детства – большого праздника, который объединил около 2000 юных участников.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер – социально-ответственная компания, и День защиты детей занимает особое место в нашем календаре событий. Мы проводим мероприятия и внутри банка, а также вовне. Мы рады делиться с детьми знаниями по финансовой грамотности, помогать им в поисках профессиональных предпочтений в рамках профориентации, или содействовать в достижении целей, таких как, например, получение высшего образования, предоставляя абитуриентам возможность в виде гибкого по условиям образовательного кредита. И, безусловно, важным направлением для нас является волонтерская и благотворительная помощь детям».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбербанк Сбер правительство Новосибирской области день защиты детей


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