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Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс для лидеров социальных проектов

  • 02/06/2023, 15:53
Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс для лидеров социальных проектов
Подать заявку можно с 1 по 30 июня, заполнив форму на сайте фонда.

Tele2 совместно с фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» начинает прием заявок на ежегодный конкурс для лидеров социальных проектов «Навстречу импакт-стартапам», сообщила пресс-служба компании.

На проекты, которые используют цифровые технологии в качестве основного инструмента улучшения жизни детей и молодежи, будут выделены гранты.

Конкурс «Навстречу импакт-стартапам» направлен на поиск и поддержку социальных предпринимателей, которые работают с актуальными для детей, подростков и молодежи проблемами. При этом важно, чтобы предлагаемый проект был инновационным и системным, обладал потенциалом к финансовой устойчивости и масштабированию. Подать заявку можно с 1 по 30 июня, заполнив форму на сайте фонда.

Финалисты конкурса смогут получить грантовую поддержку от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» на развитие проекта, а также возможность стать участником «Инкубатора» — программы профессионального развития стартапов, в которую включены стратегические сессии, работа с менторами и знакомство с импакт-сообществом. Кроме того, Tele2 предоставит экспертную и информационную поддержку проектам-финалистам.

Заявки от социальных стартапов принимаются в четырех номинациях:

  • «Локальный проект» — работает в населенном пункте, где проживают до 100 000 человек. Номинация проводится в следующих субъектах: Ставропольский, Краснодарский, Алтайский край, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Курская, Саратовская, Новосибирская, Омская области. Финалисты смогут получить грант до 350 000 рублей.
  • «Перспективное бизнес-решение» — прототип или работающий проект, основным источником дохода которого является реализация товаров или услуг. Проект работает в одном или нескольких населенных пунктах, где проживают более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 750 000 рублей.
  • «Перспективный импакт-стартап» — идея, прототип или работающий проект, основным источником дохода которого являются пожертвования, спонсорские или грантовые средства. Проект работает в одном или нескольких населенных пунктах, где проживают более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 350 000 рублей.
  • «Лучший цифровой проект» — проект, где для решения заявленной социальной проблемы, используются интернет-технологии. Финалисты смогут получить грант от Tele2 до 550 000 рублей.

По словам Юлия Варченко, исполнительного директора фонда «Навстречу переменам», основная наша задача – помочь лидерам социальных стартапов в сфере детства перевести свой проект и лидерские навыки на новую ступень развития.

— Длительное нахождение в Инкубаторе позволяет вывести проекты на устойчивый уровень и масштабировать социальное воздействие. Самое главное – найти и реализовать инновационные решения, которые позволят обеспечить равные возможности для всех детей и молодежи в России, — отметила Юлия Варченко.

Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2, ментор и член жюри конкурса «Навстречу импакт-стартапам», сообщила, что участниками конкурса помогают не только доработать идею социального стартапа, но и создать систему для его реализации. Кроме того, что они находятся в поддерживающем импакт-сообществе, еще участники получают регулярную обратную связь от экспертов и менторов, что помогает вывести проект на новый уровень.

— Такая механика позволяет нам предоставлять больше возможностей для развития социального предпринимательства в России, что, в свою очередь, качественно влияет на решение актуальных социальных проблем, — заключила Светлана Скворцова.

Возраст: 18+

Фото: freepik.com — freepik

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сибирь – Tele2 лидеры социальных проектов конкурс для лидеров социальных проектов гранты


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