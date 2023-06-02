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Александр Карелин запустил спортивный поезд в новосибирском метрополитене

  • 02/06/2023, 16:17
Автор:
метро в Новосибирске
Состав представляет собой своеобразный музей на колесах, красочно оформленный фотографиями новосибирских спортсменов.

Состоялась церемония запуска тематического поезда в рамках празднования 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Сенатор, олимпийский чемпион Александр Карелин отметил, что информация в вагонах достаточно содержательная — от государственных программ, которые развивают отрасль спорта в регионе, до пропаганды спорта и олимпийских чемпионов.

— Уверен, что это будет по настоящему полезно для новосибирцев, узнать много интересных фактов и поводов для гордости  о наших спортсменах, — отметил Карелин.

Состав представляет собой своеобразный музей на колесах, красочно оформленный фотографиями разных лет. Гости и пассажиры увидели новый поезд на станции «Площадь Гарина-Михайловского» Новосибирского метрополитена. В церемонии открытия приняли участие  олимпийские чемпионы-новосибирцы, а также юные спортсмены, тренеры и все желающие.

В первом вагоне представлены базовые виды спорта. Второй вагон посвящён олимпийской истории Новосибирской области. Третий — это вехи истории новосибирского спорта. Четвёртый вагон посвящён спорту наших дней. В поезде представлена многогранность спортивной отрасли, отмечающей в этом году 100-летний юбилей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы стали чаще ездить в метро.

Фото c сайта Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области

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Рубрики : Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : тематический состав метро в Новосибирске


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