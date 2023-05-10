Рекламодателям

У муниципалитетов заберут деньги, выделенные на дорожные ремонты

  • 10/05/2023, 16:50
Автор:
ремонт дорог
Если контракты по областной дорожной программе не будут отторгованы до конца мая.

— По 28 объектам дорожных ремонтов в муниципальных образованиях области до сих пор не объявлены торги: в Баганском, Барабинском, Каргатском, Коченевском, Купинском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Чановском, Чулымском районах, а также в Искитиме, Кольцово и Новосибирске, — сообщил на оперативном совещании министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

При этом по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отторгованы 100% объектов — 102 из них должны быть введены в 2023 году, на 68 работа уже началась.

контрактация дорог

Районы области не спешат заключать контракты на проведение дорожных работ

— Я хотел бы посоветоваться. Федеральное правительство приучило нас к жестким условиям: не отконтрактуешь объекты по БКАД до 1 апреля — федеральные средства возвращаются в бюджет. Мне кажется, что это справедливо: нельзя подвергать риску выполнение работ по нацпроекту. Может, нам в отношении областных денег выступить так же жестко? — поинтересовался губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он напомнил, что правительство и депутаты Заксобрания уже полтора месяца обращают внимание глав администраций на сбои в контрактовании областной программы дорожных ремонтов.

— Я поддерживаю это предложение. Если по итогам мая торги по объектам не будут объявлены, то мы подготовим предложение по снятию и перераспределению средств между муниципальными образованиями. Есть муниципалитеты, которые торгуют контракты уже на следующий год, — отметил Костылевский.

В итоге губернатор поручил поддержать муниципалитеты, где хорошо организована работа по подготовке контрактов и которые готовы выполнять больше дорожных ремонтов.

Депутат, председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко пояснил редакции, что всего по областной программе в 2023 году планировалось отторговать 170 лотов. На сегодняшний момент заключены 107 контрактов, часть находится в стадии заключения.

— Есть районы, которые практически ничего не сделали по заключению дорожных контрактов: это Баганский и Мошковский. В Бердске, Искитиме, Кольцово, а также Ордынском и Новосибирском районах — подписано мало контрактов. При этом по муниципальным образованиям у нас на 31 марта должны было быть заключены 94% контрактов, — говорит Ильенко. — На наш взгляд, ключевая проблема в организации работ и проведении мероприятий ― на уровне главы муниципального образования и его команды.

По словам Ильенко, депутаты на транспортном комитете еще в марте внесли инициативу перераспределения средств от муниципальных образований, где тендеры не проведены, в те муниципалитеты, где работа отлажена.

— Я, как председатель комитета, я эту инициативу, которую сегодня внес губернатор, поддерживаю. Но как депутат отношусь к таким вещам осторожно. Жители района, муниципалитета не виноваты в том, что произошло. Если тендеры все-таки не будут доведены до логического конца, то нужно спрашивать с руководителей муниципальных образований и районов, — подчеркнул Ильенко.

Он также сообщил, что депутаты на местах контролируют ход работ по заключению дорожных контрактов, а 23 мая этот вопрос вновь будет вынесен на рассмотрение транспортного комитета. На этот раз депутаты намерены заслушать руководителей отстающих муниципальных образований.

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области

Александр Стефанов: Некоторые дорожные подрядчики рассматривают муниципальные контракты как достаточно простой способ заработка

Координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов считает, что вопрос о причинах срыва сроков заключения контрактов на дорожные ремонты нужно задавать владельцам дорог и Минтрансу.

— Именно Минтранс должен выявлять основные причины таких систематических сбоев и профилактировать их, а не просто констатировать, — заявляет эксперт. — Насколько я знаю, из повторяющихся основная проблема — это наличие проектно-сметной документации, в том числе вопросы сбора так называемых исходных данных. То есть пресловутая диагностика, о которой мы говорим много лет. Также не исключена банальная халатность, когда просто не вовремя приступают к процедуре размещения.

 

Ранее редакция сообщала, что у Новосибирской области появится собственная проектная организация дорожного ремонта. 

Фото с сайта Минтранса Новосибирской области

465

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог контракт на ремонт дорог безопасные и качественные дороги


#Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
Будут ли банки повышать ставки по ипотеке?

Будут ли банки повышать ставки по ипотеке?

На сегодняшний день, ставки по ипотеке в рамках базовых банковских программ находятся выше 10%.
Читать статью >>
лесные пожары

Весеннюю охоту в Новосибирской области могут отменить из-за пожаров

А агропредприятия региона уже в этом году начнут лишать господдержки за сельхозпалы. Реестр проштрафившихся уже лежит на столе губернатора.
Читать статью >>
Минтруда закупит 17 автомобилей для многодетных семей

Минтруда закупит 17 автомобилей для многодетных семей

На эти цели выделено более 32 млн рублей.
Читать статью >>
Трансляцию парада Победы в Новосибирске посмотрело около 1 млн человек

Трансляцию парада Победы в Новосибирске посмотрело около 1 млн человек

В очных мероприятиях приняли участие более 177 тыс человек.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский

Дмитрий Кромский, Tele2: «Рынок технологий Big Data еще только формируется»

Big Data, или большие данные, на сегодняшний день один из ключевых драйверов развития информационных технологий.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
Лента новостей

На господдержку капитального ремонта многоэтажек в этом году заложили 0,5 млрд рублей

10/05/2023, 18:10

Будут ли банки повышать ставки по ипотеке?

10/05/2023, 17:55

Российские автодилеры предупреждают об увеличении срока ожидания импортных автозапчастей

10/05/2023, 17:04

Андрей Андреев: «Проигрыш — это повод задуматься и начать все с начала»

10/05/2023, 16:17
Популярное

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на май

10/05/2023, 11:50

Ученые внезапно заявили о положительном влиянии компьютерных игр на здоровье человека

10/05/2023, 10:38

Работы в мае 2023 года в саду, огороде и цветнике по лунному календарю

06/05/2023, 11:37
Новости компаний

Сбер приглашает новосибирцев на субботник

10/05/2023, 17:00

Как получить потребительский кредит до 100 тысяч рублей с 2 документами в Банке «Левобережный»

10/05/2023, 14:49

На майских праздниках бригады АО «РЭС» оперативно устраняли все аварии, в т.ч. вызванные посторонними лицами

10/05/2023, 13:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска