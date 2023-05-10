У муниципалитетов заберут деньги, выделенные на дорожные ремонты

— По 28 объектам дорожных ремонтов в муниципальных образованиях области до сих пор не объявлены торги: в Баганском, Барабинском, Каргатском, Коченевском, Купинском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Чановском, Чулымском районах, а также в Искитиме, Кольцово и Новосибирске, — сообщил на оперативном совещании министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

При этом по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отторгованы 100% объектов — 102 из них должны быть введены в 2023 году, на 68 работа уже началась.

Он напомнил, что правительство и депутаты Заксобрания уже полтора месяца обращают внимание глав администраций на сбои в контрактовании областной программы дорожных ремонтов.

— Я поддерживаю это предложение. Если по итогам мая торги по объектам не будут объявлены, то мы подготовим предложение по снятию и перераспределению средств между муниципальными образованиями. Есть муниципалитеты, которые торгуют контракты уже на следующий год, — отметил Костылевский.

В итоге губернатор поручил поддержать муниципалитеты, где хорошо организована работа по подготовке контрактов и которые готовы выполнять больше дорожных ремонтов.

Депутат, председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко пояснил редакции, что всего по областной программе в 2023 году планировалось отторговать 170 лотов. На сегодняшний момент заключены 107 контрактов, часть находится в стадии заключения.

— Есть районы, которые практически ничего не сделали по заключению дорожных контрактов: это Баганский и Мошковский. В Бердске, Искитиме, Кольцово, а также Ордынском и Новосибирском районах — подписано мало контрактов. При этом по муниципальным образованиям у нас на 31 марта должны было быть заключены 94% контрактов, — говорит Ильенко. — На наш взгляд, ключевая проблема в организации работ и проведении мероприятий ― на уровне главы муниципального образования и его команды.

По словам Ильенко, депутаты на транспортном комитете еще в марте внесли инициативу перераспределения средств от муниципальных образований, где тендеры не проведены, в те муниципалитеты, где работа отлажена.

— Я, как председатель комитета, я эту инициативу, которую сегодня внес губернатор, поддерживаю. Но как депутат отношусь к таким вещам осторожно. Жители района, муниципалитета не виноваты в том, что произошло. Если тендеры все-таки не будут доведены до логического конца, то нужно спрашивать с руководителей муниципальных образований и районов, — подчеркнул Ильенко.

Он также сообщил, что депутаты на местах контролируют ход работ по заключению дорожных контрактов, а 23 мая этот вопрос вновь будет вынесен на рассмотрение транспортного комитета. На этот раз депутаты намерены заслушать руководителей отстающих муниципальных образований.

— Именно Минтранс должен выявлять основные причины таких систематических сбоев и профилактировать их, а не просто констатировать, — заявляет эксперт. — Насколько я знаю, из повторяющихся основная проблема — это наличие проектно-сметной документации, в том числе вопросы сбора так называемых исходных данных. То есть пресловутая диагностика, о которой мы говорим много лет. Также не исключена банальная халатность, когда просто не вовремя приступают к процедуре размещения.

Координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов считает, что вопрос о причинах срыва сроков заключения контрактов на дорожные ремонты нужно задавать владельцам дорог и Минтрансу.

Ранее редакция сообщала, что у Новосибирской области появится собственная проектная организация дорожного ремонта.