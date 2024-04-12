Повышенную активность клещей в этом сезоне прогнозируют в Новосибирской области

В Новосибирской области, по прогнозам эпидемиологов, ожидается повышенная активность клещей в этом сезоне.
— Обстановка по заболеваемости клещевыми инфекциями остается неблагополучной, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Специалисты призывают новосибирцев к вакцинации.
Врач-эпидемиолог «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Алена Рихтер отметила, что в 2024 году с большой вероятностью увеличится количество заболевших клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, в том числе и среди городского населения.
По данным мэрии, за три месяца 2024 года в Новосибирске было привито более 68 тысяч человек.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ-3 по росту укусов клещей в России.
Источник фото: Freepik / Автор: erik-karits-2093459
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru