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Сбер снижает ставку по базовым ипотечным программам до 9,9% годовых

  • 25/07/2022, 16:50
С 25 июля Сбер снижает ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п.

новости бизнесаТеперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«22 июля ЦБ принял решение об очередном снижении ключевой ставки, и Сбер оперативно анонсировал снижение процентных ставок  по базовым ипотечным продуктам с 26 июля. Но, понимая значимость этого шага для клиентов, мы решили максимально ускориться и снижаем ставки уже с 25 июля! Благодаря этому ипотечное кредитование становится ещё более доступным, и россияне могут успешно решать свои жилищные вопросы. Сбер планомерно улучшает условия по продуктам и продолжает активно наращивать темпы ипотечного кредитования. По данным аналитиков сервиса Домклик, с начала этого года мы выдали 366 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 1,1 трлн рублей».

Клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика.

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Сбер недвижимость ипотека


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