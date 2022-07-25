Проект нового постановления Минтруда предлагает выплачивать пособия россиянам моложе 35 лет

Проект нового постановления Минтруда предлагает выплачивать пособие в 116 800 рублей россиянам моложе 35 лет, которые переезжают из регионов с высоким уровнем безработицы в регионы с недостатком трудовых кадров, сообщает пресс-центр «Содействие занятости» РАНХиГС.

— От региона к региону список программ для очного обучения отличается. Где-то не хватает работников в бюджетной сфере, а где-то кадровый голод испытывают промышленные предприятия. В соответствии с этим разработаны курсы обучения, которые предлагает РАНХиГС, — говорит заместитель директора Центра общественных связей РАНХиГС Сергей Шатунов.

В Новосибирской области действует 18 очных программ обучения, среди них архивное дело, кадровое делопроизводство бюджетных организаций, работа с ветеринарной ФГИС «Меркурий» и микробиологическая безопасность.

Согласно проекту постановления Минтруда, молодежь, которая хочет переехать работать в другой регион, должна обратиться в Центр занятости населения. Нужно заключить договор о содействии в трудоустройстве в другой местности, после этого можно получить пособие 116 800 рублей. В соответствии с документом субъекты Российской Федерации, куда можно переехать и получить пособие — это Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Хакасия, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Вологодская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Ленинградская область, Магаданская область, Мурманская область, Новосибирская область, Омская область, Псковская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тюменская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Предполагается, что программа будет действовать до конца 2022 года. На данный момент постановление Минтруда находится на стадии общественного обсуждения.