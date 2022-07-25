Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет

По акции можно взять кредит по ставке 4,9% на первый месяц, если у клиента есть годовая подписка СберПрайм+ или под 5,9% на первый месяц, если такой подписки нет. Также ставка 4,9% доступна при рефинансировании кредитов других банков даже для клиентов без подписки. Это самая низкая ставка по потребительскому кредиту за последние 10 лет.

Дополнительно снижена минимальная базовая ставка в рамках акции на 1 п. п. и теперь она составляет 13,9%. Аналогичные условия доступны и по рефинансированию кредитов других банков.

Акционные условия доступны для кредитов от 300 тысяч рублей.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: