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Сбер стал партнёром «Сибагро» в цифровой трансформации холдинга

  • 18/05/2023, 10:37
Сбер и АО «Сибагро», один из крупнейших агропромышленных холдингов России, заключили соглашение о сотрудничестве.

СберДокумент сегодня подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор «Сибагро» Сергей Ильиных на собственной конференции Сбера «Время трансформации: актуальные решения для АПК». Соглашение предусматривает стратегическое партнёрство в цифровой трансформации бизнес-процессов «Сибагро», внедрение в холдинге IT-сервисов и продуктов Сбера.

В ходе сотрудничества со Сбером руководители «Сибагро» уже прошли обучение в СберУниверситете по программе Digital Strategy. В ходе стратегического диалога с сотрудниками холдинга составлена карта цифровизации процессов, некоторые инициативы уже реализованы. Так, в HR-подразделении внедрён робот-рекрутер, автоматизируется работа бухгалтерии и юридической службы компании. Ключевые проекты для масштабирования, над которыми сейчас работают стороны, — это внедрение искусственного интеллекта и видеоаналитики в животноводстве и создание мобильного приложения B2B и B2C для заказа продукции в один клик.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы помогаем «Сибагро» провести цифровую трансформацию, что повысит эффективность всех бизнес-процессов компании: производственных, финансовых, HR и других. Свою роль мы видим в том, чтобы быть драйверами успеха для наших клиентов, то есть обеспечивать предпринимателей не только выгодными финансовыми продуктами, но и комплексной экспертизой по всем вопросам развития бизнеса. В таком ключе мы работаем уже несколько лет, и результат этой работы — очевидный рост бизнеса наших клиентов».

Сергей Ильиных, генеральный директор АО «Сибагро»

«Мы уже прошли достаточно серьезный путь к цифровой трансформации холдинга. Он начался с масштабного обучения, в котором приняло участие более 400 сотрудников «Сибагро». Следующий шаг — определить, какая система на каком участке работы, в какой сфере может дать существенный результат. При этом важно помнить: применение цифровых технологий — не самоцель, не процесс ради процесса, а часть проекта по интенсивному развитию компании».

В конференции Сбера «Время трансформации: актуальные решения для АПК» приняли участие собственники и топ-менеджеры компаний, руководители подразделений цифровой трансформации и IT-подразделений. Как отмечают в Сбере, цифровая трансформация позволяет предприятиям повышать эффективность, лучше управлять производственными рисками и оптимизировать затраты. Участники конференции обсудили направления трансформации в АПК, рассмотрели различные кейсы реализации цифровых решений.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сибагро Сбер банки


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