Прокуратура объявила предостережение компании, которая строит поликлиники в Новосибирске

Прокурор Октябрьского района Новосибирска Дмитрий Цуканов проверил ход строительства поликлиник на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской, возводимых в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. Представитель стороны частного партнера рассказал о сроках завершения работ на объектах.

Как сообщает пресс-служба ГК «ВИС», в поликлинике №7 на ул. Пролетарской сейчас выполняются электромонтажные работы, установка светильников, радиаторов отопления и сантехнического оборудования. Продолжаются отделка помещений под размещение тяжёлого медоборудования.

— На 95% завершена окраска стен по стеклохолсту — 100% экологичному материалу, который устойчив к влаге и отличается особой эластичностью и прочностью, — говорится в сообщении пресс-службы.

В поликлинике №2 на ул. Татьяны Снежиной более чем на 90% завершена облицовка стен керамической плиткой, одновременно активными темпами продолжается монтаж вентиляционного оборудования, дверей и навесных потолков, установка ограждений лестничных маршей.

В связи с имеющимся отставанием от графика проведения работ прокурор объявил предостережение о недопустимости нарушений закона представителю частного партнера.

Завершение строительства остается на контроле прокуратуры района, запланированы очередные выезды на объекты, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в этом году до 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию две поликлиники: №7 и №2.

Ранее редакция сообщала о том, что чистовая отделка помещений началась в трёх ГЧП-поликлиниках в Новосибирске.