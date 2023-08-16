Сбер установил в Сибирских городах скамейки и урны из переработанного пластика

Сотрудники сибирских отделений банка в рамках проекта «Крышкам крышка 2.0» собрали свыше 1,4 тонн пластиковых крышек, которые были переданы для переработки. Проект проводится уже второй раз – в 2022-м году в сибирских регионах были установлены 41 скамейка и 9 урн.

Первую партию получил Красноярск – десять скамеек было установлено на Центральной левобережной набережной города. В Новосибирске новые скамейки и урны украсили парк Сосновый бор, в Омске – Воскресенский сквер, в Томске –стадион «Буревестник», а в городе Топки Кемеровской области – культурно-досуговый центр «Цементник». Еще несколько эко-объектов были установлены в офисах банка и административных зданиях Кемеровской области и Республики Тыва.

До конца лета аналогичные установки пройдут на Алтае и в Республике Хакасия – всего же в Сибири будут установлено более 70 новых скамеек и урн.

Татьяна Черникова, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк: