Буйный пациент горбольницы Новосибирска напал на компьютер

В приемном покое горбольницы в Заельцовском районе дебошир мешал работникам. Из-за этого сотрудники вызвали ГБР. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

— В 20:12 в Дежурную часть поступил вызов из больницы Заельцовского района, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дебошир не только мешал работать сотрудникам больницы, но и пинал компьютер. Успокоить буйство не смогла и жена, его удалось вразумить только гвардейцам.

— В результате последующей семейной разборки мужчина еще больше рассвирепел и кинулся обратно в больницу. На этот раз пришлось применить к нему силу. Успокоившись, возмутитель спокойствия ушел домой в сопровождении супруги, — говорится в сообщении.

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