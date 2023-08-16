Жительница Новосибирска погибла в ДТП на Алтае из-за собаки

Трагедия произошла вечером 15 августа, когда 23-летний житель Новосибирска за рулем автомобиля Toyota Mark 2, наехал на собаку. В результате автомобиль оказался в кювете и врезался в столб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республики Алтай.

— В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончалась 21-летняя жительница Новосибирска, которая находилась на заднем пассажирском сиденье, не пристегнутая ремнями безопасности, — говорится в сообщении.

Также в больницу госпитализирована вторая пассажирка — 22-летняя девушка из Новосибирска.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.

Напомним, что необычное ДТП произошло в Новосибирске на улице 1-я Кустарная. Водитель Жигулей без прав потерял управление и снес мужчину на велосипеде. В результате аварии пострадал 44-летний мужчина.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отстранил от службы участкового, сбившего 6-летнею девочку под Новосибирском.