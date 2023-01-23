Telegram стал первым по активности пользователей в 2022 году

Объем трафика Telegram к началу нового года составил от 60% до 80% от общего объема среди мессенджеров, сообщают «Ведомости».

По словам представителя «Билайна», Telegram стал самым востребованным у россиян, при этом его трафик продолжает расти. Чего нельзя сказать о WhatsApp, у которого данный показатель в России остается без изменений.

— За первые две недели января рост Telegram составил 68%. Объем трафика отражает не только популярность сервиса, но и то, как много через него пользователи передают тяжелого контента — прежде всего видео, — сообщали изданию в «Билайне».

Вместе с тем и в компании «Мегафон» отметили, что Telegram сохраняет лидерские позиции по трафику с марта прошлого года.

Напомним, что в 2021 году Всероссийский центр изучения общественного мнения назвал WhatsApp самым популярным у россиян средством общения. Тогда с его помощью связывались 73% опрошенных. Мессенджером Telegram, согласно данным центра, в то время пользовалось только 18% жителей страны.

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