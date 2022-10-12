Сбер высадил почти восемь тысяч саженцев кедра в Мошковском районе Новосибирской области

Ежегодно для посадки деревьев выбираются специально подготовленные участки, нуждающиеся в лесовосстановлении – в 2022-м году участники акции выехали в деревню Белоярка Мошковского района.

Сбер запустил социальный сервис «Сберегаем то, что любим. Вместе», который поддерживает и объединяет людей. Платформа обращена к тем, кому нужна помощь, и к тем, кто хочет помочь: на ней собраны актуальные продукты, рекомендации и инструменты для решения актуальных для каждого задач. Каждый раздел на сайте соответствует определённой социальной сфере жизнедеятельности человека. Волонтеры Сибирского банка регулярно проводят мероприятия и акции по лесосбережению – помимо высадки лесов и спасения насаждений от вырубки, сотрудники банка сокращают использование бумаги во всех процессах.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк: «Сбер в своей деятельности придерживается ESG-стратегии. Помимо сокращения бумажного документооборота, раздельного сбора мусора и оптимизации энергопотребления, волонтеры компании регулярно участвуют в подобных акциях. Участниками акции было менее сорока человек, а результат акции впечатляет – это показывает, что каждый из нас играет очень важную роль в вопросах бережного отношения к окружающей среде и сохранения экологии».

Фото предоставлено пресс-службой банка