В Госдуме опровергают вторую волну частичной мобилизации

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью «Парламентской газете» сообщил, что частичная мобилизация не делится на этапы.
— Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу», говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится, — сказал Швыткин в разговоре с «Парламентской газетой».
По его словам, мобилизационный план существует для каждого региона и некоторые его уже выполнили.
— Другие, как Москва, например, выполняют, — добавил он.
Напомним, в СМИ появляется информация со ссылкой на глав регионов России, о второй волне мобилизации. В частности, об этом, в своем телеграм-канале сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. 10 октября «Коммерсант» сообщил, что о получении второго задания по мобилизации заявил вице-губернатор Курской области Алексей Смирнов.
Минобороны РФ официальный комментарий по второй волне на момент публикации материала не размещало.
— Никаких заявлений и обращений подавать не нужно, данная мера поддержки предоставляется министерством труда и социального развития Новосибирской области по спискам, которые мы получаем из того формирования, где находятся сейчас мобилизованные. Денежные средства направляются мобилизованным гражданам на их счета, которые они указали, — уточнила Бахарева. — Первые списки мы получили уже вчера, сейчас они находятся в обработке, и первые выплаты люди получат уже завтра. По мере поступления списков мы оперативно будем передавать выплаты на счета мобилизованных.
Напомним, о начале частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Всего по стране планировалось призвать 300 тыс человек.
Ранее редакция сообщала, что новосибирские оборонные предприятия увеличили количество вакансий.
Фото из группы мэрии Красноярска «ВКонтакте»
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