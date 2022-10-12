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В Госдуме опровергают вторую волну частичной мобилизации

  • 12/10/2022, 14:07
Автор:
вторая волна мобилизации
«Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится».

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью «Парламентской газете» сообщил, что частичная мобилизация не делится на этапы.

— Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу», говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится, — сказал Швыткин в разговоре с «Парламентской газетой».

По его словам, мобилизационный план существует для каждого региона и некоторые его уже выполнили.

— Другие, как Москва, например, выполняют, — добавил он.

Напомним, в СМИ появляется информация со ссылкой на глав регионов России, о второй волне мобилизации. В частности, об этом, в своем телеграм-канале сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. 10 октября «Коммерсант» сообщил, что о получении второго задания по мобилизации заявил вице-губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Минобороны РФ официальный комментарий по второй волне на момент публикации материала не размещало.

что нужно мобилизованным

В Новосибирской области завершилась первая волна частичной мобилизации

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о завершении первой волны частичной мобилизации 3 октября. В начале этой недели глава региона заявил, что мобилизованные получат по 100 тыс из регионального бюджета. Сегодня глава минтруда и соцразвития Елена Бахарева уточнила, что первые выплаты по 100 тысяч рублей от правительства Новосибирской области мобилизованные получат уже 13 октября

— Никаких заявлений и обращений подавать не нужно, данная мера поддержки предоставляется министерством труда и социального развития Новосибирской области по спискам, которые мы получаем из того формирования, где находятся сейчас мобилизованные. Денежные средства направляются мобилизованным гражданам на их счета, которые они указали, — уточнила Бахарева. — Первые списки мы получили уже вчера, сейчас они находятся в обработке, и первые выплаты люди получат уже завтра. По мере поступления списков мы оперативно будем передавать выплаты на счета мобилизованных.

Напомним, о начале частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Всего по стране планировалось призвать 300 тыс человек.

 

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация выплаты мобилизованным вторая волна мобилизации


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