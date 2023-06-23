Сбер выступил генеральным партнером единого городского выпускного в Новосибирске

Сбербанк стал генеральным партнером единого городского выпускного «Время первых» в Новосибирске.

Праздник состоялся 23 июня на Михайловской набережной. Он прошел впервые в очном формате после пандемии коронавируса. С окончанием школы выпускников поздравили первые лица города и области, а также космонавтка Анна Кикина.

Единый выпускной собрал на набережной около 8 тысяч вчерашних старшеклассников. Золотой медалист и пятеро отличников, в том числе талантливые победители IT-конкурсов, получили подарки от Сбера.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: