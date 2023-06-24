Врач перечислил инфекции, которыми можно заразиться на даче

Об опасностях, подстерегающих на дачном участке, и мерах предосторожности, которые стоит соблюдать, рассказал в беседе с радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

По словам эксперта, обработка грядок и клумб может привести к контакту с различными инфекциями, передающимися через почву. Например, споры столбняка располагаются в земле и, если человек, копаясь в огороде, наколется на ржавый гвоздь, при загрязненной ране он рискует заразиться. При контакте с землей также можно заразиться токсоплазмозом, если на участке гуляют соседские или дикие кошки, которые являются потенциальными переносчиками инфекции.

Алексей Хухрев отметил, что существуют стандартные меры безопасности, которые помогут избежать заражения. К ним относятся перчатки, без которых на огороде лучше не работать, соблюдение личной гигиены — мыть руки, не трогать грязными руками лицо, не тереть глаза.

Кроме того, врач напомнил, что в сельской местности риск встречи с животным, инфицированным вирусом бешенства, значительно выше, чем в городе, ведь деревенских собак чаще не прививают от этой болезни, при этом переносчиками опасного патогена могут быть не только они.

— Бешенство может быть не только у собак, но и у лис, белок, ежиков. Если они приходят на участок и не боятся вас, нужно быть осторожными, они могут вас тяпнуть. Это дикие животные, которые не должны подходить к человеку, — предупредил Хухрев.

Чтобы обезопасить себя от заражения опасным вирусом, необходимо вакцинироваться, причем к ней нужно приступать сразу же после того, как вас укусило какое-либо животное, отметил специалист.

Курс включает шесть инъекций, последнюю делают на 90-й день после предполагаемого заражения. В ряде случаев количество уколов могут сократить, например, если человек может наблюдать за укусившей его собакой.

Также врач упомянул об укусах клещей, которые могут заразить энцефалитом или боррелиозом. В таком случае важно наблюдать за своим самочувствием. И, если признаки болезни проявились, срочно обращаться к лечащему врачу, заключил Алексей Хухрев.

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