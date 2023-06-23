Депутат из Новосибирской области рассказал о судьбе пятерых военных-земляков, попавших в плен

Пятерых военнослужащих из Барабинска, попавших в плен в ходе спецоперации на Украине, возможно обменяют. Об этом со ссылкой на видео с их обращением в ряде телеграмм-каналов сообщил депутат Барабинского горсовета Константин Терещенко.

— Вернуть пленных можно через обмен, — пишет депутат на странице в соцсети. — Это процесс может протекать по-разному. Видео о том, как бойцы возвращаются на Родину, вы, думаю, видели в том числе по федеральным каналам. Грозит ли опасность ребятам? На видео видно, что барабинские ребята без серьёзных ранений. Целы, за исключением ссадин. Моё личное мнение: если та сторона опубликовала такие видео в таком состоянии ребят, то они должны быть в таком же состоянии до обмена или передачи РФ.

По словам Терещенко, всех попавших в плен земляков он знает лично и считает, что сдача была для них вынужденной мерой.

— По поводу тех, кто может осуждать ребят за сдачу, — пишет депутат. — Участие в СВО — это не компьютерная игра, где можно сделать перезагрузку, и у вас снова появляется новая жизнь, или при нажатии клавиши у вас обновляется боекомплект. Всё по-настоящему! Всех ребят знаю лично и могу сказать о них, что эти ребята смелые и надёжные. Если случилась такая ситуация, значит, это была вынужденная мера. Спасибо всем за переживания! Родителям, женам, близким желаю терпения!

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