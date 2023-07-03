Кешбэк-карта Банка «Левобережный» стала одной из лучших в России

Карта Банка «Левобережный», имея широкий спектр преимуществ, заняла 3 место среди дебетовых карт в стране. По расчетам калькулятора «Выбери.ру», кешбэк-карта Банка «Левобережный» заняла 3 место в рейтинге лучших дебетовых карт с кешбэком за оплату услуг ЖКХ.

Преимущества дебетовой карты Банка «Левобережный»:

максимальный кешбэк — 5 000 рублей;

кешбэк за проезд в общественном транспорте — 10 %;

кешбэк за услуги ЖКХ, АЗС и покупки в аптеках — 5 %;

кешбэк за покупки в маркетплейсах Wildberries, OZON, AliExpress — 5 %;

кешбэк по остальным категориям, кроме переводов — 1 %;

повышенный кешбэк:

+ 1 % при оплате через MirPay,

+ 1 % при остатке на счете карты всего от 40 000 ₽,

+ 10 % за услуги уведомления по карте и страхования карт;

«Семейный кешбэк» — при расчете кешбэка суммируются расходы по всем картам, подключенным к «Семейному кэшбэку», и при прежних расходах все участники получают повышенное вознаграждение;

«Командный кешбэк» для клиентов-участников зарплатных проектов банка:

каждый сотрудник получает дополнительно 30 % от выплаченного кэшбэка, а руководителя организации — до 100 %;

каждый сотрудник получает дополнительно 30 % от выплаченного кэшбэка, а руководителя организации — до 100 %; бесплатный выпуск при условии зачисления заработной платы / пенсии, совершения привычных покупок от 10 000 рублей ежемесячно или наличия на вкладе от 20 000 рублей;

дополнительный доход 11 % годовых на остаток по связанному вкладу «Спутник» с возможностью пополнения, снятия и досрочного расторжения без потери процентов;

выплата 500 рублей новым клиентам.

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