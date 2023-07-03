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Кешбэк-карта Банка «Левобережный» стала одной из лучших в России

  • 03/07/2023, 17:11
Карту Банка «Левобережный» оценили по достоинству во всех регионах страны, узнав о её преимуществах из соответствующего рейтинга сервиса «Выберу.ру».

Карта Банка «Левобережный», имея широкий спектр преимуществ, заняла 3 место среди дебетовых карт в стране. По расчетам калькулятора «Выбери.ру», кешбэк-карта БанкаКешбэк-карта Банка «Левобережный» стала одной из лучших в России «Левобережный» заняла 3 место в рейтинге лучших дебетовых карт с кешбэком за оплату услуг ЖКХ.

Преимущества дебетовой карты Банка «Левобережный»:

  • максимальный кешбэк — 5 000 рублей;
  • кешбэк за проезд в общественном транспорте — 10 %;
  • кешбэк за услуги ЖКХ, АЗС и покупки в аптеках — 5 %;
  • кешбэк за покупки в маркетплейсах Wildberries, OZON, AliExpress — 5 %;
  • кешбэк по остальным категориям, кроме переводов — 1 %;
  • повышенный кешбэк:

+ 1 % при оплате через MirPay,

+ 1 % при остатке на счете карты всего от 40 000 ₽,

+ 10 % за услуги уведомления по карте и страхования карт;

  • «Семейный кешбэк» — при расчете кешбэка суммируются расходы по всем картам, подключенным к «Семейному кэшбэку», и при прежних расходах все участники получают повышенное вознаграждение;
  • «Командный кешбэк» для клиентов-участников зарплатных проектов банка:
    каждый сотрудник получает дополнительно 30 % от выплаченного кэшбэка, а руководителя организации — до 100 %;
  • бесплатный выпуск при условии зачисления заработной платы / пенсии, совершения привычных покупок от 10 000 рублей ежемесячно или наличия на вкладе от 20 000 рублей;
  • дополнительный доход 11 % годовых на остаток по связанному вкладу «Спутник» с возможностью пополнения, снятия и досрочного расторжения без потери процентов;
  • выплата 500 рублей новым клиентам.

Закажите карту на сайте или оформите самостоятельно в BL-Online.

Справка. «Выберу.ру» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. В 2020 году включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2022 года «Выберу.ру» вошел в топ-5 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге «Медиалогии».  https://www.freepik.com/author/gpointstudio    freepik.com  gpointstudio

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Фото freepik.com:  gpointstudio

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : кэшбэк-карта кэшбэк банковские карты Банк Левобережный


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