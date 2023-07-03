Кешбэк-карта Банка «Левобережный» стала одной из лучших в России

Карта Банка «Левобережный», имея широкий спектр преимуществ, заняла 3 место среди дебетовых карт в стране. По расчетам калькулятора «Выбери.ру», кешбэк-карта Банка «Левобережный» заняла 3 место в рейтинге лучших дебетовых карт с кешбэком за оплату услуг ЖКХ.
Преимущества дебетовой карты Банка «Левобережный»:
+ 1 % при оплате через MirPay,
+ 1 % при остатке на счете карты всего от 40 000 ₽,
+ 10 % за услуги уведомления по карте и страхования карт;
Закажите карту на сайте или оформите самостоятельно в BL-Online.
Справка. «Выберу.ру» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. В 2020 году включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2022 года «Выберу.ру» вошел в топ-5 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге «Медиалогии». https://www.freepik.com/author/gpointstudio freepik.com gpointstudio
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